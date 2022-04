USA chystají další dodávky pomoci na Ukrajinu včetně těžké techniky

Biden při setkání s novináři v New Hampshiru řekl, že neví, zda navštíví Kyjev. Bidena na Ukrajinu osobně pozval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zpravodajský server Politico dříve informoval, že Spojené státy zvažují, že vyšlou vysoce postaveného činitele do Kyjeva jako symbolický projev podpory Ukrajiny. List The New York Times (NYT) ale napsal, že návštěva přímo prezidenta či viceprezidentky je podle jeho zdrojů vysoce nepravděpodobná.