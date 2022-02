Sankcí může být i odmítnutí amerických víz dětem oligarchů

V minulosti podle listu The New York Observer v USA studovala například Jekatěrina Vinokurovová (32), jediná dcera šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova.

V zemi strávila 17 let: do USA přišla ve čtyřech letech, v roce 1994, když se její otec stal ruským velvyslancem při OSN. Studovala politologii na Kolumbijské univerzitě a poté se vypravila do Británie na London School of Eco­nomics.