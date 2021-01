Republikáni se musí Trumpa bezpodmínečně zbavit, zní z české pravice

Úkol, který před nimi stojí, je nelehký: na jedné straně se musí emancipovat od Trumpa, aniž by přišli o jeho přesvědčené voliče, a na druhé straně potřebují posílit svůj vliv v demograficky se proměňující Americe, zejména mezi hispánskými a asijskými voliči. Bude těžké najít osobnost, která to dokáže.

Koalice politických stran (tedy různé demografické skupiny, jež strana reprezentuje) se mění poměrně rychle, takže i když to ze současných výsledků republikánů vypadá, že jsou odepsaní na několik let, nemusí to být vůbec být pravda. I po Nixonově ostudné rezignaci se strana dala do kupy velmi rychle – a prohrála pouze hned ty nejbližší prezidentské volby. V té době by asi málokdo věřil tomu, že trest bude tak krátkodobý.