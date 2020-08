NYT: Skutečná bilance epidemie v USA už přesáhla 200.000 mrtvých

Skutečný počet úmrtí způsobený epidemií covidu-19 ve Spojených státech je vyšší než 200.000. Píše to deník The New York Times (NYT) po analýze souhrnných údajů amerického federálního Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) týkajících se úmrtnosti mezi březnem a červencem. Bilance sestavovaná nezávisle na CDC ze statistik amerických zdravotnických orgánů zároveň narostla o přibližně 1500 úmrtí na celkových 166.000.