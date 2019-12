Kandidáti demokratů na Bílý dům podpořili impeachment Trumpa. Biden mluvil o ústavní nutnosti

Hlavu státu kritizovaly také senátorky Elizabeth Warrenová a Amy Klobucharová. Pustily se také do korupce, která podle nich panuje za Trumpovy vlády ve Washingtonu. Podle Klobucharové by měl Trump nechat v Senátu vypovídat jako svědky členy své administrativy. „Pokud si prezident Trump myslí, že by neměl čelit ústavní žalobě, neměl by se bát vyslat vlastní svědky,” řekla. „Prezident není v Americe králem. Zákon je králem,” dodala Klobucharová.