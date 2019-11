Erdogan vrátil Trumpovi jeho varovný dopis, ten se označil za jeho fanouška

Ve středu, tedy zhruba o měsíc později, jej nicméně Trump s plnou parádou uvítal ve Washingtonu, ačkoliv k invazi do Sýrie , jak známo, došlo. Šéf Bílého domu se dokonce označil za Erdoganova „fanouška“. Turecký prezident pak po schůzce prozradil, že svému americkému protějšku zmíněný dopis vrátil, napsal list The New York Times.

Kromě zatím zablokovaného prodeje stíhaček F-35 ale jeho administrativa otálí s dalšími sankcemi, které by v tomto případě mohla uvalit. Trump totiž doufá v uzavření vzájemné obchodní dohody ve výši 100 miliard dolarů, přičemž Erdogan se nechal slyšet, že Ankara by stále mohla nakoupit také americký systém protivzdušné obrany Patriot, nabídne-li Washington „vyhovující podmínky“, podotkl list The Financial Times.