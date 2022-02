Američané uvalí sankce i na firmu, která buduje Nord Stream 2

Spojené státy uvalí sankce na firmu budující plynovod Nord Stream 2. Ve středu to oznámil americký prezident Joe Biden. Podle listu NYT se chystá i zákaz vývozu amerických technologií do Ruska. Washington tak reaguje na uznání nezávislosti seperatistických regionů na východě Ukrajiny Moskvou a následné rozhodnutí Ruské federace vyslat do regionu armádu.