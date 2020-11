Zastavte to! Sčítejte dál! Rozpolcení Trumpovi voliči v ulicích to mají těžké

Důvodem, proč Trump zpočátku vedl, ovšem postupně se mu náskok ztenčoval, nejsou jen korespondenční hlasy, které jsou v drtivé většině pro Bidena. Roli hraje i to, že Trumpa volí většinou lidé z vesnických oblastí, kde se sčítá rychleji, zatímco ve městech, kde převažují Bidenovi příznivci, je odevzdáno více hlasů a sčítání trvá déle.

Komentátoři poukazují na pokrytectví Trumpova štábu, který žádá pozastavit sčítání, nebo v něm naopak pokračovat podle toho, jak se to v daném státě prezidentovi hodí.

Americký prezident proto opakovaně mluvil o údajných volebních podvodech, o tom, že započítávání hlasů, které pošta doručila až po volebním dni, je podle něj ilegální, i o tom, že snadno vyhraje volby u soudu a měl by o nich rozhodnout nejvyšší soud.

Toto tvrzení je nepravdivé a zkreslené, demokraté se neobrátili na soud, aby zakázal přítomnost republikánských pozorovatelů. To ze zákona ani není možné. Ve sporu šlo ve skutečnosti o to, jak blízko mohou stát pozorovatelé u volebních komisařů. Vedení Trumpovy kampaně požadovalo, aby mohli blíže, než stanoví pravidla.

Trump si také stěžoval, že republikánští pozorovatelé nemohli sledovat sčítání v Detroitu. Ani to není pravda. U každé přepážky mohl stát jeden pozorovatel z každé strany. V jednu chvíli však byl pozorovatelům obou stran odepřen přístup do kongresového centra, protože by byla překročena kapacita daná nařízeními pro boj s koronavirem.