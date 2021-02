Volby do Poslanecké sněmovny 2021: Termíny a legislativa

V prosinci 2020 vyhlásil prezident Miloš Zeman datum konání voleb do Poslanecké sněmovny na území České republiky na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021. První den probíhá hlasování od 14:00 do 22:00, druhý den od 8:00 do 14:00 hodin. Poslanecká sněmovna má 200 členů volených na 4 roky.