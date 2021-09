ANO by ve volbách opět vyhrálo, STAN poškozují Piráti

„Piráti se dostali s preferencemi pod preference Starostů, ale preference celé koalice se stále drží těsně nad dvaceti procenty. A to z důvodu, že v posledním měsíci velmi výrazně poklesl počet voličů Starostů, kteří by nedali hlas celé koalici,” doplnil analytik Kantaru Pavel Ranocha.

Do dolní komory by se dostalo také hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) se ziskem 11,5 procent a těsně také komunisté, kteří by obdrželi 5 procent potřebných ke vstupu do Sněmovny. Naopak nynější druhá vládní strana, ČSSD, by žádné poslanecké mandáty nezískala. Propadla by i Přísaha a Trikolóra, Svobodní, Soukromníci.