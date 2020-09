Volby v ČR: Kdy budou ty příští a jaké nás v dalších letech čekají

Český volič si do roku 2030 moc neodpočine: bez voleb ho čeká jen rok 2027. V dalších letech bude mít možnost volební místnost navštívit, a to leckdy hned několikrát v jednom roce. Kromě hlasovacího práva mohou občané splňující dané podmínky využít i své právo pasivní, tedy kandidovat a být volen, a to celkem v šesti druzích voleb.