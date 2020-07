Zájem o Erasmus trvá, výjezdy zrušila jen desetina studentů

„Většina českých studentů výjezdy neruší, protože až 75 procent studentů nadále počítá s tím, že do zahraničí vyjede. Pouze devět procent studentů nyní ruší výjezdy,” sdělil vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit a projektů Roman Klepetko.

Podle něj jsou univerzity většinou připraveny na to, že pokud by se epidemiologická situace zhoršila, přešly by na on-line výuku a umožnily by tak pokračování studia v programu Erasmus.

V Evropě přijímá účastníky Erasmu 63 procent z 1133 univerzit. Další umožňují účast přes internet či zatím vyčkávají. Přijímat neplánuje asi deset procent evropských vysokých škol, hlavně na severu Evropy a ve Španělsku.

V Česku jsou nyní podle Klepetka ochotny přijímat zahraniční účastníky Erasmu všechny univerzity a všechny jsou také připraveny přejít na on-line výuku.

Záleží především na konkrétních školách

Podle mluvčí DZS Lucie Durcové to ale v žádném státě neplatí plošně pro všechny univerzity. „Doporučujeme sledovat aktuální informace o situaci na jednotlivých školách,” řekla.

Stipendium jen na dobu přímo strávenou v cizině

Stipendium bude v nadcházejícím semestru poskytnuto studentům jen na dobu strávenou v zahraničí. Pokud budou studovat on-line z ČR, tak podle Klepetka peníze nedostanou.

Podle Durcové se letos navzdory covidu meziročně zvýšil zájem institucí o různé zapojení do Erasmu. Počet žádostí vysokých škol o tzv. projekty spolupráce vzrostl proti loňsku o 95 procent, zájem o projekty středních a základních škol o 65 procent a o výjezdy na odborné školení zaměstnanců o 30 procent.

Jde o strategická partnerství, jejichž cílem je výměna zkušeností, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

„Nejedná se tedy o projekty tzv. mobilit, kdy jezdí účastníci primárně do zahraničí. Informace o výjezdech studentů tak s informací o nárůstu projektů spolupráce nesouvisí,” upřesnila pro Novinky.

Dvě třetiny se vrátily do ČR

Před vypuknutím pandemie na konci února bylo v zahraničí na Erasmu 4800 lidí, DZS jim v březnu doporučil návrat do ČR. Dvě třetiny přijely zpět, třetina zůstala v zahraničí.

Zároveň dvě třetiny lidí pokračovaly ve studiu on-line, ať už v cizině, nebo z ČR. Asi pětina svůj pobyt zrušila a čtyři procenta ho přerušila. Čtyři procenta mohla v zahraničí pokračovat v prezenčním studiu jako před vypuknutím pandemie. Stipendium si mohli ponechat všichni.

Těchto zahraničních pobytů a stáží se v uplynulých letech zúčastnilo každoročně kolem 8000 tuzemských vysokoškolských studentů a dalších 2000 zaměstnanců vysokých škol. Naopak do Česka díky Erasmu přijelo předloni asi 11 tisíc cizinců.

Od roku 1998 se do programu zapojilo 315 tisíc Čechů. Kromě vysokoškoláků to byli žáci středních i základních škol, učitelé, trenéři či třeba i řemeslníci. Nejčastěji jezdili do Německa, Francie, Španělska, Portugalska a Velké Británie.