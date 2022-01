Vedle ředitelského volna by měla být možnost výuky na dálku, přejí si ředitelé. Gazdík souhlasí

Ředitelé škol by měli mít možnost při velkém počtu nakažených učitelů vyhlásit delší ředitelské volno, nebo distanční studium. Je to součástí návrhu zákona, který plánuje ve středu vládě předložit ministr školství Petr Gazdík (STAN). Oznámil to v úterý při návštěvě Karlovarského kraje. Zákon by podle něj mohla Sněmovna projednat příští týden zrychleně, aby mohl co nejdříve platit. Řešit by měl i nárok na ošetřovné.