V Česku chybí podpora, aby uprchlíci zvládli přijímačky na střední školy, upozorňují organizace

Vláda ve středu schválila návrh, podle kterého by si uprchlíci z Ukrajiny mohli podat přihlášku na maturitní obory do 5. dubna. Prodloužil by se jim tak termín, který skončil 1. března. Do nematuritních oborů by se Ukrajinci mohli hlásit do 8. dubna. Na přijímací test by měli mít o čtvrtinu času déle.