Třiadvaceti raketami odkloníme dráhu planetky Bennu, spočítali Číňané

Výzkumníci z Čínské národní akademie věd vypočítali, že ke změně „fatální” dráhy Bennu o téměř 9000 kilometrů (průměr Země je přibližně 13 tisíc kilometrů) by bylo potřeba, aby se do planetky opřelo 23 čínských raket Dlouhý pochod 5, každá o hmotnosti 992 tun.

Tento plán, pokud by se někdy realizoval, by podle nich měl být méně riskantní než metoda s použitím jaderné bomby, popularizovaná např. filmem Armageddon. Exploze by totiž mohla blížící se vesmírné těleso rozbít na menší kusy, které by Zemi stejně zasáhly a měly ničivé důsledky.

Záměr čínských vědců jde ve stopách dřívějšího, trochu nákladnějšího plánu NASA. Tento projekt HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response) by znamenal vypuštění flotily přibližně devítimetrových raket, které by svými dopady Bennu odklonily z dráhy. Provedené simulace ukázaly, že ke splnění daného cíle by bylo potřeba 34 až 53 úderů střel vypuštěných 10 let před možnou kolizí planetky se Zemí.