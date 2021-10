Testovat se budou školáci v 31 okresech

Podle výsledků dat o šíření covidu-19 by se mělo rozhodnout o dalším testování ve školách po okresech. Do druhého kola 8. listopadu by se podle plánu měly přidat ty regiony, které mají podle v neděli zveřejněných sobotních dat incidenci vyšší než 300 případů za týden na 100 tisíc obyvatel. Zatímco před týdnem takových bylo jen osm, nyní už jich je 31 z celkových 77. Nejhorší situace je na Prostějovsku.