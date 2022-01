Tání arktické půdy, která nikdy neměla roztát, ohrožuje celý svět, tvrdí studie

Obsahuje dvojnásobek množství oxidu uhličitého, než které je v atmosféře, a trojnásobek množství, které se do vzduchu dostalo od roku 1850 kvůli lidské činnosti.

Teplota se v Arktidě kvůli změně klimatu zvyšuje rychleji než ve zbytku světa, a to o dva až tři stupně Celsia ve srovnání s teplotou před průmyslovou revolucí. Odborníci v regionu rovněž zaznamenali řadu meteorologických anomálií.

Věčně zmrzlá půda, která má z definice nejméně po dobu dvou let teplotu 0 °C a méně, zaznamenala v letech 2007 až 2016 zvýšení teploty v průměru o 0,4 stupně.

Podle studie dojde do roku 2100 ke ztrátě přibližně čtyř milionů čtverečních kilometrů věčně zmrzlé půdy, a to i v případě, že se podaří zastavit globální oteplování.

Výzkum uvádí, že roli budou hrát také požáry. Počet těchto nekontrolovatelných jevů by mohl do poloviny století vzrůst o 130 až 350 procent, čímž by se z věčně zmrzlé půdy uvolňovalo stále více CO2.