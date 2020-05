Starší žáky by školy braly jen na směny

„Šlo by to případně tak, že by to nebylo limitováno 15člennými skupinami. Zkrátka že by se tam pustily komplet celé třídy,“ řekl Právu viceprezident Asociace ředitelů ZŠ Jaroslav Jirásko a ředitel Základní školy K. V. Raise v Lázních Bělohrad. S ani jednou variantou se však nepočítá.

„Ale návrat pro všechny žáky druhého stupně v 15členných skupinách nehrozí,“ řekl Jirásko s tím, že o tom asociaci ministr ujistil. Připustil ale, že by šlo návrat starších žáků realizovat, pokud se rozdělí do časových pásem. „Mohla by třeba docházet každý den jiná třída, šlo by to rozdělit na směny, že by část přišla ráno, druhá odpoledne. Jsme hodně schopni improvizovat. Pokud to nebude personálně nepřijatelné, tak organizačně jsme schopni zajistit, že by se děti čas od času do školy podívaly. První stupeň už máme připravený, bude to fungovat,“ dodal Jirásko.