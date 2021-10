Sonda Lucy míří k Jupiteru a jeho planetkám. Po startu se objevil malý problém

„To, co je na trojánech nejpřekvapivější, je to, jak se navzájem liší, a to zejména barvou - některé jsou šedivé, jiné červené. Myslíme si, že barva značí, odkud pocházejí,“ uvedl hlavní výzkumník mise Hal Levison. Jeho skupina chce studovat geologické složení asteroidů, přesný objem a hustotu hmoty, jež je tvoří.