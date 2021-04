Rusko začalo se stavbou vlastní orbitální stanice, oznámil šéf Roskosmosu

Agentura Interfax připomněla, že vedle informací o vlastní ruské vesmírné stanici se neustále opakují úvahy o odchodu Ruska z projektu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). To souvisí se zhoršováním technického stavu ruské části komplexu.

Rogozin ovšem v listopadu označil úvahy o konci využívání Mezinárodní vesmírné stanice po roce 2025 za předčasné. Podle dosavadní dohody účastníků projektu ISS by stanice měla fungovat do roku 2024, nicméně pokračují jednání o tom, že by se komplex využíval dál i po uplynutí tohoto termínu.