Otevření škol? Došlo na slova jejich zástupců, že 1. březen je nereálný

„Abychom mohli hned v březnu otevřít, musíme 1. března ráno mít testy ve škole. Což za reálné nepovažuji, když podle informací z médií přiletí z Číny v neděli (28.2) do Prahy a je zapotřebí je distribuovat do krajů a pak do škol,” odhadla správně situaci v úterý dopoledne předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Její škola - pražské Gymnázium Nad Štolou - se zatím nemusí připravovat, jelikož patří k těm, které budou mít příští týden jarní prázdniny.

Možné pochybnosti i o dalších termínech

Dodržení termínu 1. března pro návrat části žáků do škol bylo též podle dřívějšího komentáře předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka spíše nepravděpodobné. „Pokud by se do ČR dostaly v neděli 28. února, musel by se návrat žáků posunout zřejmě aspoň o pár dnů,” poznamenal. Pro Novinky nicméně doplnil, že v odkladu v rámci několika dní nevidí zásadní problém.

Začátku otevírání škol od 1. března nevěřila ani ředitelka Soukromé ZŠ a MŠ B-English v Králově Dvoře Barbora Novotná. Pochybnosti má navíc i o dalších termínech.

„Upřímně si nepamatuji, že by něco proběhlo v termínu tak, jak bylo avizováno předem, což vede k nedůvěře a celou věc jen zhoršuje. Ono by se to možná dalo stihnout i 1. března, ale kroky k tomu vedoucí by musely být jiného rázu. Pokud se nestihne 1. března pustit maturanty a poslední ročníky VOŠ, celý harmonogram se bude muset posunout. Pokud budeme počítat s datem 15. března pro maturanty, následně po týdnu středoškoláky a s dalším odstupem deváťáci, na první stupeň se dostane možná v dubnu,” vyjádřila obavy v reakci pro Novinky.

Jak spolek Učitelská platforma, tak třeba i předseda školských odborů František Dobšík se nechávali slyšet, že by si především přáli „udržitelné” otevření škol - tedy aby se školy otevřely raději i o něco později, ale za takových podmínek, aby se zase brzy nemusely zavírat. S tím souhlasí i Zajíček.

Až do úterního odpoledne přitom platilo, že vláda počítá s částečným návratem dětí do škol počínaje 1. březnem, zdůrazňoval to i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), byť premiér Andrej Babiš (ANO) si přestával být jistý.

„Se školskou komisí Asociace krajů ČR jsme se shodli, že i v případě návratu žáků do škol v březnovém pilotním období je potřeba nechat školám čas na přípravu, a to zvlášť ve chvíli, kdy je podmínkou návratu do škol testování. Pokud má rozhodnutí vlády o návratu do škol padnout až v pátek po jednání o pandemickém zákonu, a testy objednané ministerstvem vnitra dorazit v neděli 28. února a teprve být distribuovány, je z pohledu MŠMT prvním možným termínem, kdy je možné školy otevřít, středa 3. března,” sdělil Novinkám v úterý večer Plaga.

K podmínkám otevírání škol v avizovaných termínech patřila zejména skutečnost, aby tu byly antigenní testy pro školy a k tomu i schválení pandemického zákona, který senátoři chtějí opravit. Na prezenční výuce prvňáků a druháků se v březnu podle mluvčí školského resortu Anety Lednové nic nemění, ať už testy a pandemický zákon budou či nikoli.

Kvůli epidemii jsou nyní otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol. Ostatní mají povinnou výuku na dálku.

Podle vládního materiálu z minulého týdne se mělo od 1. března do poloviny měsíce vrátit do škol postupně ve třech etapách 450 tisíc žáků. Jako první by měly jít poslední ročníky středních škol, které na jaře čekají maturitní a závěrečné zkoušky. Po týdnu (8. března) by se ve SŠ měla obnovit praktická výuka, která se na dálku často nedá vůbec nahradit. A 15. března by se měli do lavic vrátit i žáci 9. tříd ZŠ, které v dubnu čekají přijímačky na střední.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) minulý týden v pátek oznámil, že jeho úřad vybral pro školy antigenní testy Lepu, z Číny je má dodávat firma Tardigrad International Consulting. První dávka by měla dorazit právě 28. února, tedy den před původně avizovaným návratem posledních ročníků SŠ do lavic.

Babiš ale o víkendu řekl, že bude požadovat zrušení tendru. Stát by podle něj měl testy koupit přímo od výrobce. Ačkoli ale podmínky nesplnil nikdo, dodavatel testů pro školáky se přesto nakonec měnit nebude. Vláda podle Hamáčka nezrušila zakázku na dodavatele samotestů, kterými je podmíněn návrat žáků do tříd.

Soud pražskému gymnáziu zakázal distanční výuku

Nové „zmatky do zmatků” může vnést i úterní rozhodnutí Městského soudu v Praze, které ruší distanční výuku na pražského Gymnáziu Na Zatlance a nařizuje škole obnovit klasickou denní (prezenční) formu vzdělávání. Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Týká se to sice podle ústavního právníka Jana Wintra pouze této školy, může to však inspirovat další soudy.

Podle asistenta předsedkyně městského soudu Adama Weniga totiž příslušné krizové opatření - online výuka - povstalo z protiústavně vyhlášeného nouzového stavu.