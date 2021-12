Opatření proti covidu ovlivnila vzdělávání i duševní zdraví, upozorňují spolky

Už v listopadu jsme informovali, že na danou skutečnost - nárůst počtu psychických problémů a depresí dětí - upozorňovaly i samotné školy a jiní odborníci. Celkově jde o následky loňského a jarního lockdownu, přičemž mnozí žáci si pak zároveň hůře zvykali na návrat do lavic.

Prioritou pro další období by tedy podle Hečkové každopádně mělo být bezpečné prostředí ve školách a dobré vztahy mezi dětmi a učiteli, k čemuž by měla směřovat i pomoc státu. Řekla, že pedagogové by ve školách měli mít po ruce mentory, psychology, speciální pedagogy a sociální pedagogy, nabídku sociálních služeb, krizových center, terapeutů i dalších specialistů.