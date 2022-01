O přerušení výuky požádalo od začátku roku sotva 20 škol. Většina čeká na nový zákon

Nepotřebujeme poslat děti na týden na prázdniny navíc. Chceme učit aspoň distančně, protože to je pořád lepší než to, co máme teď.

Školy v současnosti čekají na schválení zákona, podle kterého by ředitelé mohli kvůli chybějícím pedagogům v souvislosti s epidemií vyhlásit až 10 dní mimořádného ředitelského volna nebo výuky na dálku. Sněmovna tento týden v úterý s předlohou souhlasila, příští týden by o ní mohl hlasovat Senát.

Školy by podle něj uvítaly, kdyby Senát hlasoval o návrhu zákona dříve než ve čtvrtek 3. února, kdy je to v plánu.

Ředitelé podle Zajíčka totiž většinou nechtějí vyhlašovat volno nebo žádat ministerstvo školství o změnu organizace školního roku, protože to by znamenalo přerušení výuky. Vzhledem k obtížnosti zajištění prezenčního vzdělávání a bezpečného prostředí ve školách by podle něj někde už nyní pomohlo, kdyby mohli rozhodnout o převedení výuky do online prostředí. A nečekat, než školu - pokud vůbec - zavře hygiena, případně než pošle třídu do karantény.