NASA startuje misi planetární obrany. Loď narazí do planetky objevené Čechem

Planetární obrana má dvě fáze. První znamená odhalit co nejvíce vesmírných těles, a poté je pozorně sledovat, aby odborníci mohli modelovat jejich trajektorie a porovnávat je s oběžnou dráhou Země dlouho do budoucnosti.

Podle záznamů NASA vědci zatím identifikovali v relativní blízkosti naší planety více než 27 tisíc asteroidů, z nichž téměř 10 tisíc je větších než 140 metrů. To je velikost, při které se experti obávají, že by těleso mohlo způsobit velké regionální škody.

Vědci prozatím nevědí o žádném rozměrnějším objektu, který by nás mohl v dohledné době zasáhnout. Pokud by však nějaký takový odhalili, přišla by ke slovu druhá fáze planetární obrany - tedy udělat něco, co by lidstvo ušetřilo osudu dinosaurů. Zvažováno je několik technik k případnému vychýlení nebezpečných skalisek z jejich dráhy, včetně např. použití jaderné bomby, popularizované filmem Armageddon.