Nahlaste, kolik chcete testů, vyzvalo MŠMT ředitele. K očkování se přihlásilo 70 procent učitelů

Ministerstvo školství vyzvalo ředitele škol, aby uvedli, kolik budou pro zajištění testování ve školách potřebovat antigenních testů na covid-19. Kvůli včasné distribuci testů by ředitelé měli požadované počty zanést do centrálního registru do 1. dubna, uvedl úřad. Žáci by se mohli do školních lavic vracet postupně od 12. dubna. K očkování se registrovalo zhruba 213 tisíc pracovníků ve školství.