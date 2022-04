Na maturitní obory SŠ se z ukrajinských uprchlíků hlásí zatím spíše jednotlivci

Uprchlíci z Ukrajiny se budou moci hlásit na maturitní obory do 5. dubna, schválila vláda

Váleční utečenci z Ukrajiny dostali do dneška, tj. do úterý 5. dubna, možnost se přihlásit k jednotným přijímacím zkouškám na maturitní obory středních škol. Zkoušky na čtyřleté obory budou 12. a 13. dubna, na víceletá gymnázia 19. a 20. dubna. Standardní lhůta pro podání přihlášek k nim vypršela 1. března.

Podle Cermatu se do té doby přihlásilo 103 tisíc zájemců o maturitní obory, z toho 79 633 na čtyřleté obory a zbytek na šestiletá a osmiletá gymnázia. Od ukrajinských uprchlíků eviduje Cermat k úternímu poledni 550 přihlášek, jejich počet se ještě může změnit. Školy o nich mohou Cermat informovat do pátku 8. dubna.

Podle odhadu ministerstva školství by se ve středních školách mohlo vzdělávat kolem 25 tisíc Ukrajinců.

Kupříkladu podle informací ředitelky Zdeňky Bednářové z Gymnázia Budějovická v Praze 4 je ovšem zájem uprchlíků o jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na jednotlivých školách v řádu jednotek žáků. Konkrétně na Gymnázium Budějovická, které nabízí osmiletý a šestiletý obor, se ke zkouškám nepřihlásil nikdo. Do vyšších ročníků podle ní škola přijala dosud tři Ukrajince. Dodala, že kapacita školy už je téměř zaplněná.

„Nyní jsou z některých předmětů uvolněni a soustředí se hlavně na intenzivní výuku českého jazyka, od září by se měli zařadit do běžné výuky,“ zmínila s tím, že o jejich přijetí rozhodla na základě zkoušky z angličtiny a matematiky.

Zájemců podle ní byly nižší desítky. Škola je vybírala jen do prvního ročníku, ve vyšších už nemá místo. Podle ředitelky obdržela také dvě zatím nekompletní přihlášky k JPZ. Drake se ale domnívá, že dostat se na gymnázia od září bude pro uchazeče z Ukrajiny téměř bez šance.

Jako výraznou překážku u zkoušek vidí ředitelé hlavně češtinu, a to i při nahrazení testu pohovorem. Např. na Masarykově střední škole chemické v Praze 1 by podle jejího ředitele Jiřího Zajíčka musel uchazeč zvládnout rozhovor nad textem, ve kterém by se ověřilo zvládání alespoň minimální úrovně obecné češtiny a navíc přírodovědné a matematické terminologie v češtině.