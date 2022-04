Ministerstvo školství připravuje integraci ukrajinských žáků

Do konce srpna už schválila vláda na integraci běženců z Ruskem napadené Ukrajiny zvýšení rozpočtu ministerstva školství o 5,2 miliardy korun. Podle vládního dokumentu o prioritách pro řešení uprchlické krize počítá kabinet s nutností integrace asi 125 tisíc dětí, jejichž začlenění do škol vyčíslil na 12,3 miliardy korun.

Podle výsledků průzkumu ministerstva k 7. dubnu chodilo do mateřských škol 3310 ukrajinských dětí a 23 204 do škol základních. Školky měly ještě kolem 12 900 volných míst a základní školy přibližně 150 500.

Gazdík dříve zmínil, že vládou schválených 5,2 miliardy korun se do srpna rozdělí na zařazení Ukrajinců do běžných tříd, fungování tzv. adaptačních skupin a kurzy češtiny.

Na kurzy češtiny pro Ukrajince ve věku 14 až 18 let vypsal zatím úřad dotace ve výši 150 milionů korun a na adaptační skupiny pro děti od tří do 15 let dotace 1,25 miliardy korun. V případě potřeby může úřad podle ministra peníze ještě navýšit. Žadatelé se o ně mohou hlásit do 31. května.