Japonský miliardář se po 12 dnech na ISS vrátil na Zemi

Maezawa minulý týden prohlásil, že „jakmile se dostanete do vesmíru, tak zjistíte, jak moc to stojí za ten skvělý zážitek“. Na otázku, zda za výlet zaplatil přes 80 milionů dolarů (asi 1,8 miliardy Kč), odvětil, že nemůže prozradit částku uvedenou ve smlouvě, přiznal ale, že suma „v podstatě“ odpovídá.

Pro Maezawu byla 12denní cesta na ISS jakousi přípravou na ještě zajímavější misi. Miliardář si totiž už zarezervoval místo pro let kolem Měsíce v lodi Starship, kterou vyvíjí americká společnost SpaceX pro lety do hlubokého vesmíru, včetně výprav lidí na Mars. Maezawův let kolem Měsíce by se podle dosavadních plánů měl uskutečnit v roce 2023.