Ingenuity si podmanila Mars. Helikoptérka letěla už potřetí a nejrychleji, urazila 100 metrů

Vrtulníček Ingenuity sice opět vystoupal „jen“ do výšky pěti metrů, jenže tentokrát letěl dokonce do vzdálenosti 50 metrů, celkem tedy urazil 100 metrů, jelikož se pak zase vrátil na své pomyslné letiště na povrchu marsovského kráteru Jezero, odkud startuje. Při prvním letu se pouze vznesl a při druhém horizontální let měřil jen dva metry, zatímco aktuálně tedy 50 m.