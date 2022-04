Cermat: Na maturitní obory chtějí 103 tisíce žáků. Ještě zřejmě přibydou Ukrajinci

Podle statistik ministerstva školství vycházejí z 9. tříd ZŠ v uplynulých letech čím dál silnější ročníky. Minulý školní rok chodilo do devátých tříd podle údajů ministerstva 90 286 žáků, zatímco ve školním roce 2015/2016 to bylo 75 773. Změny souvisí s demografickým vývojem, kdy se ke konci povinné školní docházky nyní blíží nejsilnější ročníky narozené kolem roku 2008.

Jednotné přijímačky na střední školy by podle nedávného vyjádření neziskové organizace EDUin neměly být povinné a školy by je měly dělat jen dobrovolně. O podobě zkoušek by tedy měli rozhodovat ředitelé a místo testů od Cermatu by měli mít možnost stanovit i jiná kritéria podle charakteru studia a podmínek školy.

Jako alternativu k jednotným přijímačkám by podle něj mohly školy využít testy obecných studijních předpokladů nebo z dalších předmětů, pohovory, praktické a talentové zkoušky, dosavadní výsledky práce žáka či psychodiagnostiku. „Testy z cizích jazyků by vedle češtiny a matematiky mohl nabízet i Cermat,“ míní Hřebecký.

Jednotné přijímačky se každopádně podle ministra budou muset změnit, a to zároveň s revizí rámcových vzdělávacích programů (RVP). „Současná jednotná přijímací zkouška říká jen to, jak je v dané chvíli na tom dítě ve srovnání s jinými stejně starými dětmi. Ale my potřebujeme vědět, jakou to dítě ušlo cestu, jak se posunulo. K tomu by mělo sloužit testování v uzlových bodech, za mě minimálně 5. a 9. třída,“ popsal Gazdík.