Část ruské rakety se může zřítit na Zemi

Podle webu Spaceflight Now měl horní stupeň Persei provést sérii motorových zážehů, aby se dostal na oběžnou dráhu kolem geostacionární výšky, tj. zhruba 36 tisíc kilometrů nad zemským povrchem. Počáteční zážeh motorů, který měl dostat stupeň Persei na „parkovací” oběžnou dráhu, se uskutečnil bez problémů, ale zbývající zážehy potřebné k dosažení vyšší dráhy nebyly provedeny.

Čínská raketa se zřítila do Indického oceánu

Čínská raketa se zřítila do Indického oceánu Věda a školy

Horní stupeň Persei s pravděpodobně stále připojenou 2,4tunovou maketou družice byl např. nedávno pozorován na nízké oběžné dráze ve výšce mezi 177 km a 200 km, což je podle údajů amerického vojenského monitorování značně pod normou, upozornil server The Science Times.

Experti vypočítali, že konstrukce začne padat z oblohy nejspíš ve středu 5. ledna. Většina struktury by měla shořet v zemské atmosféře, ale některé části ve čtvrtek dopadnou někam na Zemi, pravděpodobně do Tichého oceánu.

Francouzský astronom Joseph Remis odhaduje, že horní stupeň vstoupí do zemské atmosféry již ve středu zhruba v 19:23 SEČ plus minus dvě hodiny.

Raketa každopádně odstartovala 27. prosince bez problémů, a to i s falešným nákladem, který měl simulovat hmotnost satelitu, což tehdy kvitoval i šéf ruské vesmírné korporace Roskosmos Dmitrij Rogozin. Třístupňová raketa se vznesla koncem prosince z kosmodromu Pleseck na severu evropské části Ruska. Technické potíže se ale objevily brzy.

Šlo o třetí zkušební let nosiče schopného dopravit do vesmíru více než 20 tun nákladu, který byl podle agentury Interfax několikrát odložen. První test se uskutečnil již v prosinci 2014, přestože byl úspěšný, plnému nasazení nové rakety do provozu zabránila řada problémů. Druhý se uskutečnil loni v prosinci.