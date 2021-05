Bezpilotní loď se připojila ke vznikající čínské vesmírné stanici

Letos v květnu dopadly na Zemi zbytky hlavní části nosné rakety Dlouhý pochod 5B, která v dubnu vynesla do kosmu onen základní modul nové čínské orbitální stanice. Trosky poté, co raketový stupeň vnikl do atmosféry, skončily v Indickém oceánu nedaleko souostroví Maledivy. S hmotností 18 tun šlo o jeden z největších lidmi vyrobených objektů, které nekontrolovaně vstoupily do atmosféry.