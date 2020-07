Astronauti se opět vznášeli u ISS, aby vyměnili baterie

Modernizace bateriového systému, která stanici poskytne lepší a efektivnější kapacitu, začala v lednu 2017. Práci by měli Cassidy s Behnkenem dokončit ještě tento měsíc při dalších dvou výstupech do otevřeného kosmického prostoru. Až budou všechny baterie nainstalovány, měla by být ISS energeticky zajištěná až do konce své životnosti.