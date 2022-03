Zmizte! Ještě můžete přežít, vzkázal bojovně Zelenskyj ruským vojákům

„Co může být pro okupanty více ponižující? Porazíme nepřítele jejich vlastními zbraněmi, což už ruské jednotky velmi pocítily. Stále více nepřátelských vojáků a velitelů si klade jednoduchou otázku: Proč byli posláni do této země, do této války? A my nemáme odpověď. Kromě jediného slova – smrt,” dodal Zelenskyj.