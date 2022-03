Zelenskyj žádá NATO o stíhačky a tanky na osvobození Mariupolu

„Naši partneři to všechno mají, leží to v jejich skladech pokryté prachem,” řekl prezident. Ukrajina podle něj potřebuje pouhé jedno procento vybavení NATO. „Nežádali jsme o víc. Ani teď nežádáme o víc. A čekáme na to už 31 dní,” prohlásil Zelenskyj s odkazem na počet dní od začátku ruské invaze.