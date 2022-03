Zelenskyj promluví k demonstrantům napříč Evropou, včetně Prahy

„Putin zatáhl Ukrajinu do války. Každý den zbytečně umírají vojáci, civilisté i děti. Ukrajinci se ale nevzdávají. Naopak! Každý den prokazují ohromnou statečnost a odhodlání, bojují a chrání tak nejen svou zem, ale i celou Evropu,“ uvádí pořadatelé akce na Facebooku

„Pojďme teď dodat sílu my jim,“ burcují dále k účasti.

Spolek se dal dohromady s dalšími organizacemi napříč Evropou. Součástí programu je i spojení jak s prezidentem Volodymyrem Zelenským, tak pořadateli demonstrací na podporu Ukrajiny v dalších evropských městech, a to pomocí telemostu.

Akce „We All Stand with Ukraine” (My všichni stojíme za Ukrajinou) proběhne nejen na pražském Václaváku, ale také na náměstí ve Frankfurtu, Paříži, Bratislavě, Lyonu, Tbilisi, Vilniusu nebo ve Vídni.