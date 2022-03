Zatím jsme v bezpečí, míní Češi a chtějí pomáhat

„Znepokojení z aktuální situace na Ukrajině cítí naprostá většina české populace (68 procent velmi, 26 procent trochu). Nejvíce znepokojení cítí ženy, lidé starší 60 let, vysokoškolsky vzdělaní a lidé z menších obcí,” zjistil průzkum.

Ze strany státu Češi očekávají humanitární pomoc (71 procent), poskytování azylu uprchlíkům (62 procent), ekonomické sankce (49 procent), finanční pomoc Ukrajině (46 procent), dodávky zbraní a munice (43 procent), diplomatický bojkot Ruska (42 procent) či vyslání zdravotníků (40 procent). Vyslání českých vojáků by podpořilo 13 procent dotázaných.

Lidé momentálně nemají ani problém s přijímáním uprchlíků. Pro je osm z deseti respondentů. Do rodiny by uprchlíka přijalo 29 procent lidí, proti by bylo 56 procent respondentů.