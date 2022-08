Záporožská jaderná elektrárna opět pod palbou

Ukrajinská pravda dodala, že podle Enerhoatomu ruští okupanti ostřelovali elektrárnu již 5. srpna, a to dvakrát za jeden den, přičemž v druhém případě střely dopadly poblíž jednoho z jaderných reaktorů. Další ruské ostřelování podle ukrajinské strany následovalo 6. srpna.

Sám Zelenskyj ve čtvrtek varoval, že Rusko může v Záporožské jaderné elektrárně vyvolat největší havárii v dějinách, což by v podstatě podle něj znamenalo použití jaderné zbraně.

„Každý z vás zvažoval, jak postupovat, pokud Rusko použije taktické jaderné zbraně. Ale zvažte ještě jedno – Rusko může způsobit největší radiační havárii v dějinách na Záporožské jaderné elektrárně, jejíž faktické následky by mohly být ještě katastrofálnější než Černobyl. V podstatě by to bylo totéž jako nasazení jaderných zbraní Ruskem, ale bez jaderného útoku,“ řekl Zelenskyj ve videu účastníkům čtvrteční dárcovské konference v Kodani.