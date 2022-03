Vyčerpané armády na triumf nemají, míní expert

Ruské ozbrojené síly se v současné době přeskupují a přizpůsobují jednotlivým frontám s novými bojovými přístupy. Na jihu dosáhli Rusové největších úspěchů a tady šly do bojů i některé z jejich nejlepších jednotek. Ukrajina zde naopak měla relativně málo vojáků, přičemž část z nich stáhla do vnitrozemí.

Na otázku, zda není překvapivé, že ruské ozbrojené síly vzdor nečekaly, Gady odpověděl: „Kdyby ho očekávaly, nasadily by hned na začátku různé zbraňové systémy, aby dosáhly co nejlepšího účinku proti nepříteli a ochránily vlastní jednotky před nepřátelskými akcemi. Ruský přístup se podobá riskantní taktice americké armády před Bagdádem v roce 2003, kdy postupovala hluboko do nepřátelského prostoru nekrytá a bez podpory, protože morálka nepřátelské armády už byla zlomena a režim neměl podporu obyvatel.“