Výbuchy ve válce cítíme, říkají neslyšící děti

„Neslyšíme, co se děje, jen to cítíme: jak se otřásá dům, okenice a vůbec všechno kolem,“ prozradil listu The Daily Telegraph znakovou řečí Vladislav Bilokin, jeden z pěti žáků, kteří ve škole ještě zůstali. Ostatní se hned po vypuknutí války vrátili domů, pětice ale nemohla: rodiče se ocitli v okupovaných oblastech.