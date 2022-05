Válka stojí Rusko podle odhadu 900 milionů dolarů denně

Stanice CNBC už v březnu uvedla, že Rusové budou pociťovat dopad válečných nákladů desítky let. Ruská ekonomika by se podle CNBC mohla vrátit do situace před 30 lety a nízká životní úroveň bude Rusy provázet příštích pět let. Mezinárodní finanční institut, který zastupuje firmy ve více než 70 zemích, se domnívá, že ruský hrubý domácí produkt se letos sníží až o 15 procent.