V pražském Domě dobra mají sto běženců

„Dům dobra začal fungovat v sobotu 26. února. Oslovila jsem pár známých a kamarádů a ti to pak poslali dál a dál. Už večer jsem měla skupinu třiceti dobrovolníků, většinou studentů. Ještě tu noc jsme společně vyslali na Ukrajinu dodávku s humanitární pomocí,“ popsala začátky Právu Olena.

Nešlo by to bez dárců, kteří posílají Domu dobra finanční dary. Řadí se mezi ně nadace, firmy i fyzické osoby. Lidé mohou přispět jakoukoliv částkou na transparentní účet 5647927010/5500. Odkaz na něj najdou také na webu dumdobra.cz.

Jednou z dobrovolnic je i studentka Vali, která má rodinu na Krymu. „Nejdřív jsem tu pomáhala s uklízením a pak jsem se dostala do práce v kanceláři. Momentálně tu zodpovídám za všechny sklady. Když někdo přijde z Ukrajiny a potřebuje třeba kartáček, tak vím, kde mu ho sehnat. Nebo vím, jaké oblečení jim můžu poskytnout,“ řekla Právu Vali.

Často přijde do kontaktu s běženci, času na povídání s nimi ale moc není. „Uprchlíci, kteří tu bydlí, jsou hlavně vděční za naši pomoc. Když k nám přijdou lidé, kteří udělají nějakou aktivitu pro děti, je vidět, jak jsou jejich rodiče dojatí. Mnoho z nich vůbec nečekalo, že by se jim mohlo dostat takového přijetí,“ dodala studentka.

Válka na Ukrajině se dotýká jí i její rodiny. Ta zůstala na Krymu, kde mají práci a mají kde bydlet. Pokud se ale situace ještě zhorší, zváží prý cestu do Česka.

Vali se teď tak za nimi nedostane. „Táta chtěl, abych za nimi přijela, protože už to tam nezvládají, ale to teď není možné. Nemám ruský pas, takže přes Rusko se nedostanu, přes Ukrajinu už vůbec ne. Navíc na to zatím nemám ani peníze a od rodiny nemůžu dostat nic, protože mám ruskou kartu a ta teď nefunguje,“ popsala Vali.