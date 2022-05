V charkovském metru se lidé skrývají už tři měsíce. Korespondent Novinek popisuje válečnou realitu

Přímo u vstupu do charkovského metra jsou rozmístěna lůžka a deky. Využitý je každý kousek podlahy, a to včetně místa na schodech.

Lidé mi umírají v náručí. Zastavte to, prosí zdravotník z Azovstalu

Lidé mi umírají v náručí. Zastavte to, prosí zdravotník z Azovstalu Válka na Ukrajině

„Kdybychom byli v kuchyni, tak nevím, jak by to dopadlo. Všechno hořelo, bylo to děsivé. Nevěděli jsme, kam utéct,“ vypráví zážitek z ostřelování jedna z místních žen.