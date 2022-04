Už dva týdny se s námi nikdo nespojil, stěžuje si pluk Azov v Mariupolu

„Hodně se mluví o obraně Mariupolu, že bojujeme s převahou sil nepřítele, že nepouštíme dál Rusy a tím zdržujeme celou ruskou armádu. Všichni se radují, že nepostupuje. Pomysleli jste ale na to, jaké je to tady být, jak bojovat v takových podmínkách, co vůbec cítí obránci Mariupolu?“ řekl Svjatoslav Palamar, zástupce velitele pluku.

„Je to, jako když se tě esemeskou ptají, jak se máš, a ty jsi před pěti minutami uložil do černého pytle spolubojovníka, kterého jsi znal sedm let. Je to, jako když 22letý bývalý četař velí líp než plukovník, který celý život dostával žold,“ vzkázal.