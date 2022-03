USA přesunuly dvě baterie protiraketového systému Patriot do Polska

Podle listu The New York Times vyslání systému do Polska odráží rostoucí obavy Varšavy a Washingtonu z ruských raket, které by na území Polska mohly dopadnout záměrně či nedopatřením v důsledku bojů na Ukrajině. Polsko v současnosti přijímá statisíce ukrajinských uprchlíků a je rovněž zásadním příjemcem nových zbraní od západních zemí v rámci posilování východního křídla NATO.