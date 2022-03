Ukrajinští zemědělci chtějí sít. Navzdory válce

„Na naší půdě, ať se stane cokoli, se musí letos na jaře, stejně jako kdykoli na jaře, uspořádat plnohodnotný jarní výsev. Jak jen to půjde. Protože je to život. Náš život. Naše budoucnost a naše vítězství,“ citoval portál Forbes.ua prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.

„Regiony, které pohltila válka, ze zemědělských prací vypadávají. Na místech, kde se bojuje, chybí technika i pracovníci kvůli odvodu lidí do ozbrojených sil a územní obrany,“ řekla Marija Kolesnykovová ze společnosti ProAgro Group.

Polní práce podle tamních expertů měly začít už tento měsíc a skončit v dubnu. Kvůli ostřelování však na polích v Černihivské, Poltavské, Charkovské, Sumské, Žytomyrské či Chersonské oblasti nepřipadají v úvahu. Podle Kolesnykovové by vláda měla neprodleně připravit „Marshallův plán“ pro agrární sektor.

„V případě optimistického scénáře a ukončení války do měsíce Ukrajina musí soustředit zdroje – palivo, hnojiva, pracovní síly – a poslat je do oblastí, které neutrpěly válkou. Rychle se také musí odminovat pole se zapojením západních i ukrajinských specialistů. To umožní letos získat alespoň takovou úrodu jako před pěti lety,“ věří.