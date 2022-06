Ukrajinským pilotům pomůže český simulátor

Stěžejní součástí simulátoru Vrgineers Portable Trainer je headset pro virtuální realitu, tedy zařízení podobné helmě, které přenáší pilota do virtuální simulace.

„Jsme v kontaktu s ukrajinskou ambasádou, jejíž zástupci si vyzkoušeli naše simulátory a následně po konzultaci s veliteli svých vzdušných sil vybrali konkrétní typy letadel, u kterých je výcvik aktuálně nejpotřebnější. My jsme nemuseli nic konstrukčně měnit, pouze jsme upravili simulační software, aby podporoval požadované typy letadel,“ vysvětlil Právu ředitel společnosti Marek Polčák.

Souhrn dění na Ukrajině do středeční půlnoci

„Je to určeno pro piloty, kteří už mají za sebou základní výcvik a umějí létat, není to pro nováčky, kteří nikdy neseděli v kokpitu a teprve se učí, kde a co mají ovládat,“ zdůraznil Polčák.