Zaútočíme a pak budem jednat, vzkazuje Ukrajina. Jen aby bylo s kým, reagoval Medvěděv

Rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem by mohly pokračovat v srpnu. Uvedl to šéf vyjednávací skupiny s Ruskem David Arachamija. Řekl, že Ukrajina by mohla obnovit jednání s okupanty na konci srpna po sérii protiútoků, čímž si vylepší vyjednávací pozici. Vyjednávací týmy se spolu nesetkaly tváří v tvář od konce března.