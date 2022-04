Ukrajina může válku vyhrát, míní von der Leyenová. Vyzvala k dodávkám zbraní

„Pro všechny členské státy platí, že kdo může, měl by dodávat rychle," řekla von der Leyenová na téma dodávek zbraní na Ukrajinu. „Protože jenom tak může Ukrajina ve svém boji proti Rusku obstát," dodala.

Inflace v Rusku dosáhla téměř 17,5 procenta, je nejvyšší za 20 let

„Konečným cílem je snížit Putinovy příjmy. S ropou se ale obchoduje globálně. Nechceme, aby Putin na jiných trzích prodával za ještě vyšší ceny dodávky, které by jinak směřovaly do EU. Proto nyní vytváříme chytré mechanismy, aby bylo do dalších sankcí možné ropu zahrnout," uvedla šéfka EK.