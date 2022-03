Topolánek: Fialova cesta má symboliku

Přes všechna očekávatelná i náhodná rizika jednoznačně pozitivně. Teprve v krizi se ukazuje charakter lídra a jeho vůdcovské schopnosti. U Fialy, který je „hodnotový“ premiér a nepopulistický nepapaláš, mne to nepřekvapilo. To není selfíčkový výlet nebo Honzíkova cesta.

No, a dostat se zpátky, že? Přesné postupy, logistika, eliminace rizik, záložní plány, koordinace. Svým způsobem rutina. Mimochodem, nikdy mne to nezajímalo.

Obrovskou. „Evropa i svět“ zaznamenají, že vůbec existujeme, že víme, co nám hrozí, kam patříme, že víme, co chceme a nechceme, a že rozumíme sami sobě. Že nestojíme o žádné nové „Jalty“, „Mnichovy“, ostpolitiky a defétismus. Že jsme po letech střetu zájmů a tápání zpět.

Topolánek se vrací do čela Teplárenského sdružení

My jsme ale dlouhodobě vystaveni bezpečnostnímu riziku. Agrese a zločiny Kremlu na Ukrajině to pouze vyhrotily a obnažily to i lidem, kteří mají jiné, třeba existenční starosti, kteří se o politiku nezajímají, pokud vše aspoň trochu funguje, a kteří každodenním lopocením a starostmi o blízké, o lepší život, o zdraví tak trochu pozapomněli, že naše bezpečnost není samozřejmost.